الإفتاء توضح كيفية وحكم العقيقة عن الذكر والأنثى

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوى فى ذلك الذكر والأنثى، وهو فِعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روى عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود).





وأوضحت أن الأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المروى عن جمهور الصحابة رضى الله عنهم، وورد الحثُّ عليه فى بعض كلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضى الله عنها قالت: سمعت النَّبِى صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى.

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