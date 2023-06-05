مشروب رائع فى الحر.. طريقة سريعة لتحضير سموثى العنب البارد فى المنزل

جدة - نرمين السيد - يعد سموثى العنب البارد من المشروبات اللذيذة وذات المذاق المميز والرائع، والمنعشة خاصة مع ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومع اقتراب فصل الصيف، كما يفضل تناوله عددًا من الأشخاص، وهناك طريقة سهلة وسريعة لتاحضيره فى المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وتقديمه للضيوف دون عناء، وعن طريق اتباع خطوات قليلة.





مكونات سموثى العنب البارد ـ كوب ماء ـ ملعقة كبيرة عسل ـ كوبين عصير العنب "طازج" ـ كوب لبن زبادى ـ عصير ليمون "مقدار حبة". طريقة تحضير سموثى العنب البارد أولًا: ضعى الماء والعسل ووعصير العنب الطازج ولبن الزبادى وعصير الليمون فى الخلاط الكهربائى. ثانيًا: اخلطى كافة المكونات جيدًا، حتى تتجانس، وتحصلى على مزيج ناعم، واسكبى السموثى فى أكواب التقديم، وقدميها.

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