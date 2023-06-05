مولود كل 21 ثانية.. وصول سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين نسمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إن عدد السكان زاد خلال الفترة الماضية بـ 1.4 مليون مولود، وهناك 4 مواليد كل دقيقة.

وشدد على أن محافظات الصعيد هى الأكثر إنجابا، ومحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا يمثلون أعلى معدل إنجاب.

وأوضح، محافظة بورسعيد أقل المحافظات إنجابا على مستوى الجمهورية، ومتوسط عدد الأطفال لكل سيدة في بورسعيد أقل من طفلين.