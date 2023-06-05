أمريكى ينفق مبالغ هائلة ليصبح أطول من زوجته

جدة - نرمين السيد - وأجرى الأمريكى الذى يدعى "بريان سانشيز" والبالغ من العمر 33 عاما، عملية جراحية حتى يزيد طوله من 6 أقدام إلى 6 أقدام و7 بوصات.

ولجأ بريان إلى ذلك الحل بعدما شعر بأن جسده غير متناسب، ومن المقرر أن يكون أطول بحوالى تسع بوصات من زوجته نيديا البالغة 30 عاما.

وعلق على حالته وقال: "زوجتى طويلة جدا، ولم يفصلنا عن بعضنا سوى ثلاث بوصات، ولكن بمجرد أن أتعافى تماما، سيكون الفارق تسع بوصات ونصف بوصة".