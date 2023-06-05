للتذكر والاسترجاع.. ميزة مهمة فى هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية أن ميزة تدوين الملاحظات السريعة أو Quick Notes، من أكثر المزايا التى تساعد المستخدمين فى توفير الوقت والجهد أثناء الاستخدام. وتساعد ميزة الملاحظات السريعة فى حفظ رابط أو صورة أو نص بطريقة سريعة، لتسهيل تدوين الأفكار والمعلومات داخل أى تطبيق. وتعد ميزة الملاحظات السريعة بمثابة نافذة ملاحظة صغيرة، وتساعد فى حفظ الملاحظات بقسم المجلدات مما يسهل الوصول والرجوع إليها وتعديلها بأى وقت. كما من الممكن مزامنة الملاحظات عبر جميع أجهزة أبل الخاصة بك، وأيضا يمكن سحب تلك الملاحظات.

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