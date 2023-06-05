القاهرة الإخبارية- علماء يبتكرون بنية جديدة لأجنحة الطائرات المسيرة

جدة - نرمين السيد - وقال العلماء: "هذا الهيكل يزيد من متانة وصلابة الأجنحة، كما يمكن استخدام هذا الابتكار كحلقة وصل فى تبطين هياكل ثلاثية الطبقات"، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
من جهته، ذكر أندريه كولباكوف، الباحث فى المعهد: "تعتبر سرعة الإنتاج إحدى المزايا الرئيسية للتكنولوجيا، فمثلًا يستغرق تحضير لوحة واحدة باستخدام قولبة فراغية فى المختبر دقيقتين".
وأشار كولباكوف، إلى أن تكوين الخلايا وشكلها يمكن تغييرهما وفقا للمواصفات التقنية الأولية للطائرة المسيرة، ولأجل صنع الشكل المثالى للهيكل يستخدم العلماء مجموعة برامج آلية، ويمكن إنتاج هذه الألواح الخلوية من الصفائح عن طريق الختم أو الصب، ما يؤدى إلى تقليل العمل اليدوى وتسريع عملية تجميع أجنحة الطائرات المسيرة.
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