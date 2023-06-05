الأفيال ضد الإنسان.. معركة الغابات فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - على بعد مئات الأمتار تقف "بياوان دونان" السيدة الأربعينية فى مقاطعة تشاتشونجساو فى تايلاند، تشير إلى الموضع الذى قتلت فيه الفيلة زوجها، نقلًا عن مجلة "دير شبيجل"، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

تشير "دونان" إلى رحلة زوجها الأخيرة لجنى محصول الكاجو، وفى مايو 2022، صرخ زوجها طالبًا المساعدة، وعندما وصلت إلى المكان رأت آثار أقدام حيوان كبير، عشب مجعد، وحذاء زوجها، حتى وجدته ملقى على بطنه جثة هامدة.

كان الفيل لا يزال على مرمى البصر من مكان الحادث، بدا، عدوانيًا، كما لو كان فى قتال، حاول بعض القرويين دفع الفيل مرة أخرى نحو الغابة.

بين عامى 2017 و2022، قتلت الأفيال أكثر من 135 شخصًا فى تايلاند، و15 شخصًا هذا العام، وغالبًا ما تدمر الحيوانات معظم المحاصيل فى الحقول، وبسبب الفيلة يواجه المزارعون صعوبات مالية ويتخلون عن وظائفهم.

هذه المعركة بين الإنسان والفيلة فى تايلاند، بدأت فى القرن الماضى، إذ ترجع أول الحوادث إلى عام 1960، بعد قرار تقليص حجم الغابات فى البلاد، وفى بداية القرن العشرين، كان يعيش فى تايلاند أكثر من 100 ألف فيل.

وفى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، كان هناك أقل من 3000 على مستوى البلاد.

هذه المعركة بين الإنسان والفيلة فى تايلاند، بدأت فى القرن الماضى، إذ ترجع أول الحوادث إلى عام 1960، بعد قرار تقليص حجم الغابات فى البلاد، وفى بداية القرن العشرين، كان يعيش فى تايلاند أكثر من 100 ألف فيل.

وفى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، كان هناك أقل من 3000 على مستوى البلاد.