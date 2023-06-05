نصائح مهمة لتعزيز الثقة بالنفس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى عدد من النصائح التى تعزز من الثقة بالنفس. وأشار الخبراء إلى أن عدم الثقة بالنفس واحدة من أهم المشكلات التى تواجه الفرد فى مختلف جوانب الحياة. ولتعزيز الثقة بالنفس يجب اتباع عدد من الخطوات، ومنها: -عدم المقارنة مع الآخرين. -تعزيز الأفكار الإيجابية. -الاهتمام بالنفس. -اكتساب المعرفة. -تجاهل النقد غير البناء. -تحديد نقاط القوة والضعف. -التخلص من الأفكار السلبية. -وضع أهداف واقعية يمكن تحقيقها. -الإيمان بأن الفشل ليس نهاية الطريق.

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