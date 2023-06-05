فى اليوم العالمى للبيئة.. خطوات بسيطة للحفاظ عليها

جدة - نرمين السيد - اليومم العالمى للبيئة

وبدأ العالم فى الاحتفال بـ "يوم البيئة العالمى" منذ عام 1972، ووقتها تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة لأجل الكشف عن المخاطر المحيطة بالبيئة.

هدف يوم البيئة

واستهدف يوم البيئة العالمى اتخاذ الإجراءات السياسية والشعبية اللازمة للحفاظ عليها.

وعملت تلك الاحتفالية على زيادة الوعى واتخاذ إجراءات بشأن القضايا الملحة بدءاً بالتلوث البحري والاحتباس الحرارى وصولا إلى الاستهلاك المستدام والجرائم التى تمس بالحياة البرية.

حماية البيئة

ويشير مفهوم حماية البيئة إلى الأنشطة التى تستهدف الحفاظ على جودة البيئة وتحسينها وحمايتها من انبعاث الملوثات أو تقليل المواد الملوثة فى البيئة.

الحفاظ على البيئة

وللحفاظ على البيئة هناك عدد من الإجراءات المهمة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التى يمكن فعلها على مستوى الفرد والمجتمع.

على مستوى الفرد

ومن بين الإجراءات التى يفضل اتباعها على مستوى الفرد للحفاظ على البيئة:

-تقليل النفايات:

ويفضل الاستعانة بزجاجة بلاستيك قابلة لإعادة الاستخدام أثناء الخروج من المنزل، لتقليل عدد النفايات البلاستيكية.

-إعادة التدوير:

تعد من الطرق المبتكرة التى تساعد فى الحفاظ على البيئة وتقليل النفايات فيها، بسبب تحويل المواد القديمة إلى شئ أكثر قيمة.

-الحفاظ على المياه:

من خلال استخدام تقنيات توفير المياه، من خلال خطوات بسيطة مثل تفحص صنابير المياه لعدم تسريبها، وعدم تشغيل غسالات الملابس والصحون إلا فى حالة امتلائها.

-اختيار المنتجات بحكمة:

عند شراء الأجهزة الكهربائية، يُمكن اختيار الأجهزة التى تتطلب طاقة أقل لأداء نفس الوظيفة.

-زراعة الأشجار:

توفر الأشجار الغذاء والأكسجين، وتساعد فى توفير الطاقة وتنقية الهواء ومكافحة تغير المناخ.

على مستوى المجتمع والحكومات

بينما على مستوى المجتمع والحكومات، يجب فرض القوانين المتعلقة بمختلف مجالات الأنشطة الإنسانية والبيئية.