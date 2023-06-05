صحيفة عمانية: تبنّى الذكاء الاصطناعى لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "عمان" العمانية، أن الذكاء الاصطناعى لم يعد مجرد خيال علمى وأصبح اليوم قوة حقيقية ومؤثرة تعيد تشكيل اقتصادات العالم وفق مقاييس ومعطيات جديدة، لافتة إلى أن تبنى الذكاء الاصطناعى لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وجزءا لا يتجزأ من رحلة سلطنة عُمان نحو اقتصاد يتسم بالابتكار والمرونة.





وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الإثنين بعنوان (هل يقود الذكاء الاصطناعى قاطرة الاقتصاد العمانى نحو المستقبل؟)، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى تشهد تسارعا كبيرا كل يوم وتعيد تشكيل العالم حتى كأننا لا نستطيع استيعاب حجم التغيرات التى تحصل بين يوم وآخر، لذلك فإن التأخير فى اللحاق بهذه التقنيات والاستفادة منها لم يعد يحسب بالسنوات أو بالشهور، إنما يحسب بالساعات وربما بالدقائق، ففى كل لحظة زمنية يقفز العالم قفزات تقنية ضخمة. وأضافت أن الذكاء الاصطناعى ليس مجرد أداة للتقدم الاقتصادى، ولكنه قوة تحويلية يمكنها إعادة تعريف المشهد الاقتصادى فى سلطنة عمان، ويمكن أن يؤدى استخدامها الفعال إلى دفع البلاد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، مشيرة إلى إطلاق وزارة الاقتصاد العمانية أمس "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطنى المعزز بالذكاء الاصطناعى" لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى المشروعات والبرامج الإنمائية فى قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025).

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