الإفتاء: لا مانع شرعًا من أداء مناسك الحج وفق برامج الهيئات والشركات

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا مانع شرعًا من أداء مناسك الحج وَفق البرامج المقدَّمة من الهيئات والشركات، ولا حرج فيها، نظرًا لتخير هذه البرامج من أقوال العلماء ما ييسر المناسك على الحجيج قدر المستطاع، مضيفة أن الأخذ بِرُخَصِ الحج واتباع التيسير فيه مقصدٌ شرعى أساسى لحفظ النفوس والمهج، والثواب الأكبر يكون فى الرحمة بضعفاء الفوج، فقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبى العاص رضى الله عنه: "يَا عُثْمَانُ! تَجَاوَزْ فِى الصَّلَاةِ، وَاقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ" أخرجه أحمد.





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