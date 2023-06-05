Galaxy Watch 6.. أحدث سلسلة ساعات ذكية من سامسونج تحصل على شهادة «FCC»

جدة - نرمين السيد - وتتكون سلسلة Galaxy Watch 6 من طرازين Samsung Watch 6 و Samsung Watch 6 Classic
ومن المفترض أن تنطلق الساعات إلى جانب هواتف Samsung Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5، فى شهر يوليو أو أغسطس.
وقالت قائمة FCC إن ساعة Galaxy Watch 6 ستكون متاحة بحجمين، 40 ملليمتر و44 ملليمتر، ويحمل إصدار 40 ملليمتر رقم طراز، SM-R930 بينما تم تحديد إصدار 44 ملليمتر باسم SM-R940
وتدعم ساعة Galaxy Watch 6 اتصال Bluetooth وأيضًا تتمتع بقدرات الشحن اللاسلكى.
ومن المقرر أن يكون الشاحن اللاسلكى لـ Galaxy Watch 6، والذى يحمل الطراز ER-OR900 مطابقًا للشاحن المستخدم فى سلسلة Watch 5.
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