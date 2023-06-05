منها شكر الله على نعمه.. 4 حكم شُرعت من أجلها الأضحية

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن الأضحية شُرعت لحِكَم كثيرة، منها:

الحكمة من مشروعية الأضحية

أولًا: طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نِعَمه التى لا تُحصى.

ثانيًا: إحياء لسُنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام.

ثالثًا: وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت.

رابعًا: إكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.

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