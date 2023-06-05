منها شكر الله على نعمه.. 4 حكم شُرعت من أجلها الأضحية

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جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن الأضحية شُرعت لحِكَم كثيرة، منها:
الحكمة من مشروعية الأضحية
أولًا: طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نِعَمه التى لا تُحصى.
ثانيًا: إحياء لسُنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام.
ثالثًا: وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت.
رابعًا: إكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.
وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.
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