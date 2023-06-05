أسرار الكون.. «ناسا» تنشر صورة مذهلة لـ 45 ألف مجرة

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر "الصفحة الرسمية لتلسكوب جيمس ويب" على "فيسبوك" صورة تم التقاطها من الفضاء بواسطة التلسكوب، قالت إنها تحتوى على 45 ألف مجرة، مضيفة: "تم التقاط هذه الصورة كجزء من (JADES)، أحد أكبر برامج Webb العلمية فى السنة الأولى.





وأشارت "ناسا" إلى أنه على الرغم من استمرار ورود البيانات، إلا أن "JADES" أحدث ثورة بالفعل فى ما نعرفه عن المجرات وتكوين النجوم فى الكون المبكر.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن الضوء القادم من المجرات البعيدة يمتد إلى أطوال موجية أطول وألوان "حمراء" بمرور الوقت بسبب توسع الكون، لافتة إلى أنها ظاهرة تسمى الانزياح الأحمر.

وتابعت: "يقيس علماء الفلك انزياح المجرة إلى الأحمر لمعرفة مدى بُعدها، وكذلك معرفة وقت وجودها فى بدايات الكون، وقبل تلسكوب Webb لم يكن هناك سوى بضع عشرات من المجرات التى لوحظت فوق انزياح أحمر قدره 8، وهو ما يقابل عندما كان عمر الكون أقل من 650 مليون سنة، الآن اكتشف برنامج JADES من Webb ما يقرب من ألف من هذه المجرات البعيدة للغاية".