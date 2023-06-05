فى مؤتمر المطورين.. أبل تعلن رسميًا عن إطلاق تحديث iOS 17

جدة - نرمين السيد - كشفت أبل منذ قليل عن إطلاق تحديث iOS 17، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الذى انطلق اليوم، وياتى هذا التحديث بعد إصدار الشركة السابق iOS 16، والذى يتضمن تغييرات كبيرة فى شاشة القفل.





وانطلقت فعاليات مؤتمر WWDC 2023 اليوم مع بعض التغييرات فى قفل الشاشة، مع مميزات جديدة هامة فى تطبيق iMessage مثل تحرير الرسائل واستعادة الرسائل، بحسب ما ذكره موقع، "unlimit-tech" التقنى. ويأتى هذا الإصدار مع تحديث جديد لمهام "Dynamic Island" لدعم المستخدم بمعلومات اكثر واستفادة أكثر فى التطبيقات المتنوعة. وينطلق الإصدار الجديد من أبل بتحديث AirDrop لدعم المستخدم بميزة إرسال معلومات الاتصال عبر ميزة NameDrop حيث يمكن لهذه الميزة إرسال عناوين البريد الإلكترونى، وأرقام الهاتف عن طريق اقتران اثنان من هواتف الآيفون. كما يمكن مشاركة الصور بنفس الطريقة، كما تدعم الميزة نقل الملفات الكبيرة خارج نطاق الإنترنت، ويأتى "iOS 17"، بتحديث للوحة المفاتيح، والتى تشمل تحسينات فى التصحيح التلقائى للكتابة.

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