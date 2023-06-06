ما حكم إعادة تدوير المخلفات والنفايات؟.. دار الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها من حالة لا تصلح للاستخدام وهى عليها، إلى حالة نافعة يستفيد الإنسان منها، مع تغيُّر حقيقتها ووصفها وخلوِّها عن النجاسات بهذا التدوير، أمر جائز شرعًا.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.