الأزهر الشريف يبيّن فضل الصلاة فى المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - فعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة فى مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه"، رواه ابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح.

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