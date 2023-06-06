الإفتاء تكشف حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهى مُحْرِمةٌ

جدة - نرمين السيد - وورد إلى الأإفتاء سؤالا نصه: أحرمت امرأة بالنُّسُك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟.

وأكدت الدار، أنه لا مانع شرعًا من أن تضع المرأةُ كمامةً طبيةً على وجهها للتحرُّز من العدوى حال كونها مُحْرِمَةً بالعمرة أو الحج، ولا فدية عليها فى ذلك؛ لأن الكمامة الطبية ليست من النقاب أو غطاء الوجه المنهى عنهما فى الإحرام؛ إذ إنها لم تُعَدَّ فى الأصل لستر الوجه.