احذفها لو عنك.. 101 تطبيق على أندرويد مصابة ببرامج ضارة

جدة - نرمين السيد - اكتشف باحثو الأمن، برنامج تجسس جديد يسمى "SpinOK" أصاب أكثر من 100 تطبيق أندرويد متاح للتنزيل.

ما يجعل الموقف أكثر قلقًا هو أنه تم تنزيل هذه التطبيقات 421 مليونًا و290 ألفًا و300 مرة وهذا يعرض عددًا كبيرًا من مستخدمى "أندرويد" لخطر التهديد السيبرانى.

تم إبلاغ "جوجل" بالمشكلات وبحسب ما ورد أزالت التطبيقات، فيما نصح الباحثون المستخدمين بحذف هذه التطبيقات واتخاذ الاحتياطات والامتناع عن تنزيل أى تطبيقات مماثلة فى المستقبل.

ما هى البرامج الضارة SpinOK

وكشفت دراسة عن المزيد حول SpinOK، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الضار يتنكر فى صورة "SDK" للإعلان ويبدو أنه شرعى من خلال تقديم ألعاب مصغرة بمكافآت يومية لجذب المستخدمين.

ومع ذلك، بمجرد تنزيل البرنامج الضار، يسرق البيانات الخاصة المخزنة على أجهزة المستخدمين ويرسلها إلى خادم بعيد.

يكشف التقرير أيضًا أن التطبيقات المصابة بها مستويات متفاوتة من المحتوى الضار، حيث لا يزال بعضها يحتوى على برامج ضارة، فى حين أن البعض الآخر لديه إصدارات محددة أو تمت إزالته تمامًا من المتجر.

كشف تقرير أنه "ظاهريًا، تم تصميم وحدة SpinOk للحفاظ على اهتمام المستخدمين بالتطبيقات بمساعدة الألعاب المصغرة ونظام المهام والجوائز المزعومة ورسومات المكافآت".

وفيما يلى قائمة بأبرز 10 تطبيقات مصابة ببرامج ضارة:

Noizz- محرر فيديو مع موسيقى.

Zapya - نقل ومشاركة الملفات.

VFly: محرر فيديو وصانع فيديو

MVBit - صانع حالة فيديو MV.

Biugo - صانع ومحرر الفيديو.

Crazy Drop.

Cashzine - اربح مكافأة مالية.

رواية Fizzo - القراءة دون اتصال.

CashEM: احصل على مكافآت.

Tick: شاهد لتربح.

كيفية التعرف على التطبيقات الضارة

إليك بعض النصائح للتحقق من التطبيقات المصابة بالبرامج الضارة على Google Play أو App Store.

تحقق من أذونات التطبيق: احترس من الأذونات الزائدة أو غير الضرورية، مثل الوصول إلى جهات الاتصال أو اتصال الشبكة دون سبب واضح.

مراجعة ملاحظات المستخدم: كن حذرًا من العروض المزيفة أو الإعلانات المفرطة المذكورة فى المراجعات، وفكر فى مصداقية المطورين الذين يستجيبون لتعليقات المستخدمين ودعمهم.

تقييم نسبة التثبيت إلى المراجعات: نسبة التثبيت إلى المراجعات هى مقياس لعدد الأشخاص الذين قاموا بتثبيت التطبيق مقارنة بعدد الأشخاص الذين تركوا المراجعة، ويمكن أن تكون نسبة التثبيت إلى المراجعات العالية علامة على نشاط ضار، مثل التطبيقات أو التطبيقات المزيفة المصممة لجمع المعلومات الشخصية.

تنشيط "Google Play Protect": قم بتمكين هذه الميزة المضمنة على "أندرويد".

تتحقق هذه الميزة من سلامة التطبيقات قبل التنزيل وتفحص النظام بشكل دورى بحثًا عن الفيروسات.

ثبت تطبيقات مكافحة فيروسات الأجهزة المحمولة الإضافية لأنها يمكن أن تعزز الحماية.

تحقق من مطور التطبيق: تحقق من شرعية المطور عن طريق التحقق من المراجعات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الأخرى من قبل نفس المطور ووسائل التواصل الاجتماعى للحصول على تعليقات العملاء.

ابحث عن العلامات الحمراء فى وصف التطبيق: كن حذرًا من الأخطاء الإملائية أو النحوية أو المعلومات الغامضة أو نقص تفاصيل وظائف التطبيق.

كن حذرًا بشأن المعلومات الحساسة: تجنب التطبيقات التى تطلب بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان.

الأهم من ذلك، كن على علم وتوخَّ الحذر عند تنزيل التطبيقات، إذا وكان أحد التطبيقات يبدو مريبًا، فمن الأفضل عدم تثبيته.