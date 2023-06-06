تغريم مايكروسوفت 20 مليون دولار بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

وأضافت اللجنة فى بيان، أن الشركة متهمة بمخالفة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بجمعها معلومات شخصية من الأطفال المشتركين فى نظام إكس بوكس للألعاب، دون إخطار الوالدين أو الحصول على موافقتهم، مع احتفاظها بالمعلومات الشخصية الخاصة بالأطفال، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
ويُلزم الأمر الصادر عن اللجنة مايكروسوفت باتخاذ خطوات لتحسين إجراءات حماية الخصوصية لمستخدمى نظام إكس بوكس من الأطفال، وقالت اللجنة إنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ليشمل جميع الشركات الناشرة للألعاب التى تشارك مايكروسوفت بيانات الأطفال معها.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة ملتزمة بالامتثال للقرار، وسيجرى تعديل إجراءات إنشاء الحساب كما سيجرى حل مشكلة فنية تم اكتشافها تؤدى لاحتفاظ النظام بالبيانات.
ويُلزم القانون الشركات المزودة للخدمات على الإنترنت والمواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال دون 13 عامًا بإخطار الوالدين بأى معلومات شخصية تجمعها والحصول على موافقة يمكن إثباتها من ولى الأمر قبل جمع بيانات الأطفال الشخصية واستخدامها.
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