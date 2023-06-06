لم تحدث من 130 سنة.. الأمير هارى يدلى بشهادته أمام المحكمة

جدة - نرمين السيد - غاب الأمير البريطانى هارى، أمس الإثنين، عن جلسة بمقر المحكمة العليا فى لندن تنظر دعوى رفعها ضد مؤسسة صحفية بريطانية، ما دفع القاضى إلى القول، إنه مندهش لغيابه اليوم فى حين قال أحد محامى المؤسسة الصحفية إن غيابه "غير عادى".





ومن المتوقع، أن يدلى الأمير هارى، الابن الأصغر للملك تشارلز، بشهادته على منصة الشهود اليوم الثلاثاء ليصبح أول فرد رفيع المستوى فى الأسرة المالكة البريطانية يدلى بشهادته أمام محكمة منذ 130 عاما، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويعد الأمير هارى واحدا من أكثر 100 شخصية بارزة أخرى رفعت دعوى قضائية ضد "ميرور جروب نيوزبيبرز" (إم.جى.إن)، وهى المؤسسة التى تصدر صحف "ديلى ميرور وصنداى ميرور وصنداى بيبول"، لاتهامها باختراق هواتفهم وارتكاب سلوكيات أخرى غير قانونية بين عامى 1991 و2011.

وبدأت المحاكمة الشهر الماضى ويحاول خلالها محامون يمثلون الأمير هارى وثلاثة آخرين من المدعين إثبات أن جمع معلومات بطريقة غير قانونية تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين.

وما قاله الأمير هارى بشأن اتهامات المؤسسة الصحفية فى محور مجريات المحكمة هذا الأسبوع وكان من المتوقع حضوره أمس الإثنين ،وقال ديفيد شيربورن محامى هارى للقاضى تيموثى فانكورت، إن الأمير لن يحضر جلسة اليوم وأوضح أن هارى بدأ رحلة جوية من مقر إقامته فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مساء الأحد الماضى، بعد أن حضر عيد ميلاد ابنته ليلبيت الثانى لكنه ليس متاحا للإدلاء بشهادته.