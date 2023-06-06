مركبة الشحن «تيانتشو-5» تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية فى المدار، اليوم الثلاثاء، بعد قيامها برحلة مستقلة استمرت على مدار 33 يوما.





وذكرت وكالة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن مجموعة المحطة الفضائية فى حالة جيدة، فيما ستُجرى الأعمال اللاحقة حسبما هو مخطط لها. وأشارت إلى أنه فى نوفمبر الماضى، تم إطلاق المركبة التى تحمل إمدادات ووقود دفع ومعدات تجارب إلى المحطة الفضائية، وقد انفصلت المركبة عن مجموعة المحطة الفضائية يوم 5 مايو الماضى قبل انطلاقها فى رحلة مستقلة.

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