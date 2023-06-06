أبشر للتوظيف.. الاستعلام عن الوظائف المطلوبة بالسعودية 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف لا يحتاج تسجيل، بل يتم ملء البيانات مباشرة وإرفاق بعض المستندات المهمة المطلوبة كشهادات الميلاد والتخرج والمهارات الخاصة والدورات فى حالة الحصول عليها.

منصة أبشر للتوظيف، تمكن الأفراد من الاستفسار عن العديد من الأسئلة الشائعة وأهمها تأشيرة الخروج والعودة، ونوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

طريقة الوصول لـ أبشر للتوظيف:

- الدخول على منصة أبشر من هنــــــــــــا.

- اختار استعلامات من تبويب خدماتى.

- اختار الجوازات.

- اختار حالة تأشيرة خروج وعودة.

طلب تصريح الدخول لمكة (للعمالة المنزلية):

تتيح هذه الخدمة للأفراد إصدار وطباعة تصريح دخول العمالة المنزلية إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج.

طريقة تنفيذ الخدمة:

- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار العمالة من تبويب خدمات.

- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة.

- اختيار إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة.

طلب تصريح الدخول لمكة (لأفراد الأسرة المقيمين):

تمكن هذه الخدمة الأفراد من طلب تصريح دخول لمكة المكرمة للأفراد الأسرى المقيمين.

طريقة تنفيذ الخدمة:

- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار أفراد الأسرة من تبويب خدمات.

- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة.

- اختيار إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة.

- وظائف اليوم على منصة أبشر للتوظيف.

يمكن البحث على الوظائف المتاحة يوميا على منصة أبشر للتوظيف بطريقة سهلة حسب الخطوات التالية:

- ادخل على موقع أبشر للتوظيف من هنــــــــــا

- اضغط على الوظائف المتاحة

- قم باختيار الوظيفة التى تبحث عنها.

- قم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

- بعد الانتهاء من كتابة البانات المطلوبة اضغط على كلمة موافق، ثم التالى وحفظ، ثم تقديم الطلب.

- بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة سيظهر لك رقم الطلب، احتفظ به وتابع على الموقع آخر النتائج على الوظيفة التى قمت باختيارها.