منصة مدرستى.. وسيلة ناجحة لتعليم الطلبة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - منصة مدرستى

منصة مدرستى هى عبارة عن نظام للتعليم عن بعد، وتم الاعتماد عليها فى السعودية كوسيلة مهمة لتعليم الطلبة بمختلف أعمارهم.

إنشاء منصة مدرستى

"مدرستى" منصة تم إنشاؤها فى السعودية خلال جائحة كورونا لتسهيل تعلم الطلبة سواء فى الروضة أو المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية.

وكانت فترة تعليق الدراسة بالسعودية خلال جائحة كورونا، هى الانطلاقة لمنصة مدرستى لمواجهة الفيروس وتسهيل عملية التعلم للطلبة.

وأعلنت وزارة التعليم بالسعودية فى مارس 2020 عن تعليق الدراسة بجميع مناطق المملكة، لذا بدأت وزارة التعليم التفكير فى كيفية تعلم الطلبة خلال تلك الفترة.

التعليم عن بعد

وأعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ فى 15 أغسطس، باستئناف الدراسة خلال العام الجديد بنظام "التعليم عن بعد"، وكان ذلك لمختلف مراحل التعليم حتى يتم تقييم تلك التجربة.

وبعد أسابيع من الدراسة خلال منصة مدرستى، تم اتخاذ القرار باستكمال التعليم بالفصل الدراسى الأول عن بعد لمختلف المراحل التعليمية.

فائدة منصة مدرستى

عملت منصة مدرستى دورا مهما لدى طلبة السعودية فى استكمال العملية التعليمية لديهم، بالإضافة إلى الحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وبسبب قدرة منصة مدرستى الرحلة التعليمية، تمكن حوالى ما يزيد على 6 ملايين طالب وطالبة من الاستفادة خلال 250 ألف فصل افتراضى يومى.

كيفية الدخول على منصة مدرستى

يتم الدخول لمنصة مدرستى من خلال ربط حساب مايكروسوفت مع تطبيق "توكلنا" عبر الهاتف، الذى أنشأته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى.

وعند فتح المنصة يجب على الطالب إدخال البريد الخاص به وكلمة المرور ووقتها ينتقل إلى الفصول الافتراضية.

ويقوم الطالب عبر منصة مدرستى بحل الواجبات والاختبارات والتواصل مع المعلمين والمعلمات مع إمكانية طرح أسئلة عليهم.