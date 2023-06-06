غواصون يتطوعون لتنظيف قاع البحر باليونان

جدة - نرمين السيد - وقام الغواصون بانتشال شباك الصيد والإطارات والعلب والأكياس البلاستيكية الموجودة منذ سنوات فى بحر "إيجه" قبالة جزيرة سانتورينى اليونانية الشهيرة.

واستهدف الغواصون من ذلك الفعل بنشر التوعية حول خطورة شباك الصيد الموجودة فى البحار، وفقا لصحيفة "البيان".

وغاصت المتطوعة ميكا بانايوتوبولو التى تبلغ 38 عاما مستعينة بقارورتى أوكسيجين إلى عمق 45 مترا لجمع النفايات القابعة فى القاع، على أن تخضع لاحقا لإعادة تدوير، ونبهت ميكا إلى أن هذه الشباك المتروكة تصبح أشبه بمصائد للأسماك وتتسبب بنفوقها.

وتم جمع أكوام النفايات فى ميناء فليشادا، لأجل الحفاظ على البيئة والثروة السمكية وإنقاذها من الشباك المتروكة.