الإفتاء: لا مانع شرعًا من تقدم زيارة النبى ﷺ على الحج أو تأخرها عنه

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه لا مانع شرعًا مِن تقدم زيارة النبى صلى الله عليه وآله وسلم على الحج أو تأخرها عنه، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج فى نفسها، وهى من أفضل القربات ولها ثواب عظيم؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ زَارَ قبرِى وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِى" أخرجه الدارَقطْنِى، وقال الإمام النووى: "إنهَا مِنْ أهَم الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ المَسَاعِى".





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