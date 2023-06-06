طريقة ورابط الاستعلام عن برنامج الدعم ريف برقم الهوية

جدة - نرمين السيد - برنامج دعم ريف

تم إطلاق هذا البرنامج الذى يهدف لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز دخل الأسر الريفية المنتجة، وبالتالى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الريفية.

ومن خلال البرنامج يقوم طالب الحصول على الدعم بمجموعة من الإجراءات التى تتيح للمستفيدين، الحصول على دعم مالى شهرى تصل قيمته إلى 4500 ريال سعودى.

رابط الاستعلام عن دعم ريف

ويتزايد البحث عن رابط الاستعلام عن دعم ريف حيث تعتبر الزراعة من القطاعات الحيوية فى المملكة العربية السعودية، وتم إطلاق البرنامج لتحسين هذا القطاع ودعم المنتجين الريفيين فى المملكة.

ويمكن الاستعلام عن دعم برنامج ريف من خلال الدخول على موقع برنامج دعم ريف بالضغط هنا

خطوات الاستعلام عن دعم ريف

وتوفر منصة ريف إمكانية الاستعلام الإلكترونى عن حالة الأهلية بعد تقديم طلب الاستفادة من برنامج دعم ريف، ومعرفة ما إذا كان الطلب قد تم قبوله أم لا، أو إذا كانت الطلب ما زال قيد الدراسة، ويتم الاستعلام بحسب الخطوات الموضحة فى النقاط التالية:

- الدخول إلى منصة دعم الريف عبر رابط reef.gov.sa.

- إدخال كلمة المرور والرقم السرى الخاص بالمستخدم.

- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى خدمة دعم الريف من خلال الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول"اختيار خدمة "الاستعلام عن الدعم الريفى برقم الهوية" من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة.

- يتم إدخال رقم الطلب والهوية الوطنية فى المكان المخصص لهما.

- ثم الضغط على زر "بحث".وبعد انتظار قليلاً، سيظهر نتيجة الاستعلام بالتفصيل للمستخدم.



شروط الحصول على دعم ريف

بعدما اطلعنا على طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية علينا القيام بشرح الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم وهى كالتالى:-

- يشترط فى المتقدم للحصول على الدعم الريفى أن يكون سعودى الجنسية.

- كما يشترط ان يكون مقيم دائم فى المملكة العربية السعودية.

- كما يتوجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 عامًا وما فوق.

- يجب ان يكون دخله الشهرى أقل من 6000 ريال.

- يجب أن يكون المتقدم قد قدّم طلب الدعم الريفى فى إحدى القطاعات الزراعية المحددة سابقًا.

- كما يلزمه توفير حساب بنكى صالح لاستلام الدفعات المالية الخاصة بالبرنامج.