رئيس الشركة المبتكرة لـ ChatGPT: الذكاء الاصطناعى يهدد وجود العقل البشرى

جدة - نرمين السيد - أرسل الرئيس التنفيذى لشركة "أوبن إيه آى" المبتكرة لبرنامج ChatGPT، سام ألتمان، تحذيرًا للمليارات حول العالم بشأن الذكاء الاصطناعى، الذى يعد "خطرًا وجوديًا" على البشرى حسب وصفه، لافتًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف على هذه التكنولوجيا الرائدة.





وأضاف: "التحدى الذى يواجه العالم اليوم يتعلق بكيف سندير تلك المخاطر ونتأكد بأن نستمر فى التمتع بتلك المزايا الهائلة، لا أحد يريد أن يدمر العالم". وكان "تشات جى بى تى" الذى طورته "أوبن إيه آى" قد تجذب أنظار العالم بأجوبته التى تشبه المقالات على أسئلة المستخدمين، واستثمرت مايكروسوفت حوالى مليار دولار فى "أوبن إيه آى"، لكن نجاح البرنامج أثار أيضًا مخاوف، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية". ووقع المئات من رموز الصناعة ومنهم ألتمان على خطاب فى مايو يحذر أن "التخفيف من خطر الانقراض بسبب "الذكاء الاصطناعى"، يجب أن يكون أولوية عالمية، بالإضافة إلى مخاطر اجتماعية أخرى كالأوبئة والحروب".

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