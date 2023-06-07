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جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدَّد فى تنبيه المسلمين على خطورة الخوض فى أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم، مخبرًا من يستهين بذلك بأنه يسعى لهتك الستر عن نفسه إن استمر فى ذلك، فيفضحه الله تعالى ولو كان فى جوف بيته، فعن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلاَ تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِى بَيْتِهِ" (رواه أحمد).
وأضافت أنه من التجسُّس الذى حذَّر النبىُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم منه ومن كل ما يكدِّر العلاقة الطيبة بين الناس ويجلب الكراهية والبغضاء، والأحاديث فى ذلك كثيرة، منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا" (متفقٌ عليه).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء توضح خطورة تتبع عورات الناس والبحث عن عيوبهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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