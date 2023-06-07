ماذا قالت رئيسة تويتر الجديدة فى أول يوم لها؟

جدة - نرمين السيد - من إقالة كبار مسؤوليها التنفيذيين "بما فى ذلك الرئيس التنفيذى آنذاك باراج أجراوال" إلى إدخال تغييرات كبيرة فى واجهة مستخدم تويتر، تبين أن التطبيق مختلف تمامًا عن نظام "Blue Bird" الذى اعتدنا عليه جميعًا.

احتل أسلوب ماسك فى القيادة فى "تويتر" عناوين الصحف أيضًا، حيث اشتهر الرئيس الجديد بالمشاركة فى المناقشات العامة مع الموظفين، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى فى وقت متأخر من الليل، وما إلى ذلك.

وتبع ذلك الكثير من الانتقادات من قبل مستخدمى الإنترنت. فى ديسمبر 2022، حيث قال ماسك إنه فى اليوم الذى سيتنحى فيه عن منصب الرئيس التنفيذى لتويتر عندما يجد شخصًا "أحمق بما يكفى لتولى الوظيفة''.

ووجد ماسك الشخص المناسب للوظيفة فى شكل شخص ياكارينو، المديرة التنفيذية السابقة لشبكة "إن بى سي" التى بدأت للتو وظيفتها الجديدة.

فى اليوم الأول كرئيسة تنفيذية لتويتر، شاركت ياكارينو أفكارها مع العالم وطلبت من متابعيها "البقاء على اتصال".

كتبت: "حدث ذلك - أول يوم فى السجلات! ترقبوا".

قبل أن تبدأ وظيفتها الجديدة، استعانت ياكارينو أيضًا بمستشارها الموثوق وزميلها فى "إن بى سى"، جو بيناروش، لبناء تطبيق "Twitter 2.0" لـ "إيلون ماسك".

رحب رئيس Twitter الجديد بـ "بيناروش" عبر تغريدة. كتبت، "مرحبًا بكم فى الفريق هيا بنا إلى العمل".

فى 12 مايو، أكد ماسك أن "ياكارينو" ستكون رئيسة "تويتر" الجديدة وكان الناس مفتونين جدًا بمعرفة المزيد عنها.

سيهتم الرئيس التنفيذى الجديد لشركة "تويتر" بالعمليات التجارية فى المقام الأول، بحيث يكون لدى "ماسك" الوقت للانتباه لشركتيه الأخريين، "تسلا" و"سبيس إكس" ومع ذلك، فإن مالك "تويتر" لا يتخلى عن كل السيطرة، فسيظل مسؤولاً عن تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة عندما يتعلق الأمر بـ "تويتر".

كتب ماسك، مرحبًا بـ "ياكارينو" فى الفريق، "يسعدنى أن أرحب بـ ليندا ياكارينو كرئيسة تنفيذية جديدة لتويتر! سوف تركزليندا بشكل أساسى على العمليات التجارية، بينما أركز على تصميم المنتج والتكنولوجيا الجديدة.. أتطلع إلى العمل معها من أجل تحويل هذه المنصة إلى تطبيق كل شيء ".

ردًا على تغريدة مسك بالترحيب بها فى المنصب الجديد، كتبت ليندا ياكارينو: "لقد ألهمتنى رؤيتك لخلق مستقبل أكثر إشراقًا".

فى تغريدة أخرى، أضافت أنها ليست "غزيرة الإنتاج مثل ماسك" على هذه المنصة حتى الآن لكنها ملتزمة تمامًا ببناء Twitter 2.0 الخاص بـ Musk.