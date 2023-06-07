اليوم العالمى لسلامة الأغذية 2023.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى لسلامة الأغذية.. تحتفل به دول العالم اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو من كل عام؛ حيث يكون بمثابة فرصة لتعزيز الجهود لضمان أمن الطعام الذى تتناوله الشعوب، وتعميم سلامة الأغذية فى كل دول العالم وخصوصا الفقيرة منها.





اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023

ويأتى الاحتفال بـ اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023 هذا العام تحت عنوان "المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح".

وتنظم منظمة الصحة العالمية بهذه المناسبة، سلسلة من المحادثات حول سلامة الأغذية؛ لزيادة الوعى، وتشجيع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة على مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصحة وسلامة الأغذية.

ويهدف اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023، إلى لفت الانتباه؛ لمنع، وإدارة المخاطر التى تنتقل عن طريق الأغذية، فضلا عن الإسهام فى الأمن الغذائى، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادى، والزراعى.

وكشفت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكترونى أن الأطعمة غير الآمنة والتى تحتوى على بكتيريا، أو فيروسات، أو طفيليات، أو مواد كيميائية ضارة تتسبب فى أكثر من 200 مرض، تتراوح من الإسهال إلى السرطانات.

وفى اليوم العالمى لسلامة الأغذية 2023، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن الغذاء غير الآمن يكلف الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حوالى 95 مليار دولار كخسائر إنتاجية كل عام، فى حين يساعد تحسين ممارسات النظافة فى قطاعى الأغذية والزراعة على الحد من ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023

ولفتت الصحة العالمية إلى أن ما يقدر بنحو 600 مليون "بنسبة ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص فى العالم" يصابون بالأمراض بعد تناول طعام ملوث، ويموت 420 ألفا كل عام؛ مما يؤدى إلى فقدان 33 مليون سنة حياة صحية.

وأشارت إلى أن أمراض الإسهال هى أكثر الأمراض شيوعًا الناتجة عن استهلاك الأطعمة الملوثة، وتتسبب فى إصابة 550 مليون شخص بالمرض، ووفاة 230 ألف شخص كل عام.

وكشفت الإحصائيات فى اليوم العالمى لسلامة الأغذية 2023 إلى أن الأطفال تحت سن الخامسة، يتحملون 40% من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء الملوث.

اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023

وفى اليوم العالمى لسلامة الأغذية 2023.. شددت منظمة الصحة العالمية على أن الاستثمار فى تثقيف المستهلك بشأن سلامة الأغذية يساهم فى تقليل الأمراض التى تنقلها الأغذية وتوفير ما يصل إلى 10 دولارات لكل دولار يتم استثماره.