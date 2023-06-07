أعلى نسبة لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون منذ 4 ملايين عام

جدة - نرمين السيد - وتؤدى زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى، المسؤولة عن رفع حرارة الأرض، حسبما جاء فى تقرير نشره موقع "كيه إكس آى آى" الأمريكى.

وقال الموقع إن نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء تصل إلى ذروتها فى الربيع كل عام، لكنهم أوضحوا أن المستويات التى تم تسجيلها هذا العام لم تحدث منذ ملايين السنين.

ففى مايو الماضى، قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى بالولايات المتحدة الأمريكية إن نسبة ثانى أكسيد الكربون التى تم تسجيلها فى هاواى بلغت 424 جزءا فى المليون.

ولفت التقرير إلى أن هذا المستوى هو أكبر من المستوى الذى تم تسجيله فى نفس الشهر من العام الماضى بـ 3 أجزاء فى المليون.

كما أشار إلى أن هذا المستوى يقترب من ضعف المستويات التى كان يتم تسجيلها قبل الثورة الصناعية، التى كانت تبلغ 280 جزءا فى المليون.

وفيما يتعلق بنسبة الزيادة التى تم تسجيلها هذا العام مقارنة بما تم تسجيله فى الأعوام السابقة، تبين أن الزيادة التى وصلت إلى 3 أجزاء من المليون لم يتم تجاوزها فى السابق إلا مرتين عام 2016 و2019.

وأورد التقرير قول آرلين أندروز، أحد العلماء المتخصصين فى هذا المجال، إن متوسط زيادة الانبعاثات فى الماضى كان يقدر بجزء فى المليون، لكنه أصبح الآن يتراوح بين ضعفين و3 أضعاف هذا المعدل.