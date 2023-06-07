بطول يقترب من 3 أمتار.. صياد يعثر على أضخم سمكة بالعالم

جدة - نرمين السيد - وقام الصياد الذى يدعى "أليساندرو بيانكاردى" باصطياد سمك السلور وهى سمكة ضخمة للغاية، حيث يبلغ طولها 9 أقدام لذا تعد أطول سمكة بالعالم.

وأشارت التقارير إلى أن تلك السمكة بلغ طولها 9 أقدام و 4 و 1/4 بوصات أى يزيد طولها عن 2.8 متر.

وعثر أليساندرو على تلك السمكة فى نهر بو بشمال إيطاليا، وكان لم يتوقع أنه يتمكن من اصطياد سمكة بتلك الضخامة، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار".

وعلق أليساندرو وقال: "عندما ظهرت لأول مرة، أدركت حقا أننى قد علقت وحشا، وبدأ الأدرينالين فى الضخ بقوة، والخوف من فقدانه كاد أن يصيبنى بالذعر.. كنت وحيدا أثناء مواجهة أكبر سمك سلور رأيته فى حياتى منذ 23 عاما حيث كانت معركة معقدة".

وأشار إلى محاولاته لغلق فمها لكنها كانت تتميز بقوتها، لذا قرر وقتها الذهاب إلى المياه الضحلة لإنزالها من الشاطئ.