واتساب يكشف عن ميزتين جديدتين فى تحديثها الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه أجرى تعديلين خلال تحديث جديد، من خلال الإصدار التجريبى الذى يتوفر على متجر جوجل بلاى ويحمل اسم "2.23.12.13".
ويقدم واتساب خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمى أندرويد لوحة مفاتيح معاد تصميمها، وإعدادات مخصصة لميزة المجتمعات.
ويتمكن المستخدمون من خلال الميزات الجديدة بتمرير لوحة المفاتيح لأعلى وعرض قائمة الرموز التعبيرية فى وضع ملء الشاشة.
وهناك ميزة أخرى والتى من خلالها يتم السماح لمسؤولى المجتمعات بتحديد من يمكنه إضافة مجموعات إلى المجتمع.
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