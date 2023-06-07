القاهرة الإخبارية- بريطانيا تتعرض لهجوم سيبرانى يطال مجموعات شركات كبرى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، فإن الهجوم استهدف شركة "زيليس" البريطانية المتخصصة فى إدارة الرواتب والموارد البشرية، التى تضرر ثمانية من عملائها، وقالت الشركة فى بيانها: "تأثر عدد كبير من الشركات حول العالم بثغرة فى برنامج "موفيت" MOVEit المطور من "بروجرس سوفت وير" الأمريكى الذى تستخدمه زيليس على خادم وجرى الآن فصله"، لكن زيليس لم تجد حتى الآن أى دليل على نشر المعلومات المسروقة أو استخدامها بشكل غير قانونى، والدافع وراء سرقتها غير واضح ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

الأسبوع الماضى، قالت شركة بروجرس سوفت وير على موقعها إنها "اكتشفت ثغرة فى موفيت ترانسفر" قد تسمح بدخول غير مصرح، وأوصت المجموعة عملاءها باتخاذ إجراءات فورية، لا سيما من خلال "حذف ملفات وحسابات المستخدمين غير المصرح لهم"، وأكدت بريتيش إيرويز لـ"فرانس برس"، أنه جرى إبلاغنا بأننا إحدى الشركات المتضررة من حادث الأمن السيبرانى.

من جهتها، أعلنت "بى بى سى" أنَّ البيانات المسروقة تضمنت أرقام تعريف الموظفين وتواريخ الميلاد وعناوين المنزل وأرقام التأمين الوطنى، وأكدت صيدليات بوتس لـ"فرانس برس" أنَّ بعض البيانات الشخصية لموظفيها سرقت جراء هذا الهجوم، ووفقًا لصحيفة "ديلى تلجراف فإنه قد يكون تضرر نحو 100 ألف موظف بريطانى.

وبحسب الصحيفة فإن البيانات المسروقة فى شركة بريتيش إيرويز تتضمن أيضا تفاصيل مصرفية كما تأثرت شركة طيران إير لينجوس بالهجوم، وذكرت الصحيفة نقلًا عن مختصين فى مجال الأمن السيبرانى قولهم "يبدو أن الهجوم الإلكترونى مرتبط بمجموعة ناطقة بالروسية تدعى كلوب متخصصة فى الجرائم المعلوماتية" بحيث تصاعدت الهجمات المنسوبة إلى مجموعات مرتبطة بروسيا بعد بدء الحرب فى أوكرانيا.

وقال المركز الوطنى للأمن السيبرانى (NCSC) الوكالة العامة البريطانية المسؤولة عن مساعدة ضحايا الهجمات الإلكترونية، إنه "يسعى لاستدراك تأثير الهجوم على المملكة المتحدة".