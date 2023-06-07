خوفا على بلح البحر.. ألمانيا تهاجم بولندا لتلويثها نهر أودر

جدة - نرمين السيد - ويعد تصريف الملح من جانب بولندا إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات المياه سببًا رئيسيًا فى نفوق الأسماك، بحسب صحيفة "دى تسايت" الألمانية.

وقالت "ليمكى" حول العلاقة مع المسؤولين فى الدولة المجاورة الشرقية: "التعاون صعب فى بعض الأحيان بسبب اختلاف وجهات النظر"، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

فى أغسطس 2022، حدثت عملية نفوق ضخمة للأسماك فى نهر أودر، بالإضافة إلى كائنات مائية أخرى مثل القواقع وبلح البحر.

ويعد السبب الأكثر احتمالًا لنفوق الأسماك الزيادة المفاجئة فى محتوى الملح، التى أدت مع عوامل أخرى إلى زيادة هائلة فى طحلب المياه التى تنتج مادة سامة يمكن أن تكون قاتلة للأسماك والكائنات المائية الأخرى.

اعترفت شركة التعدين البولندية "JSW" لأول مرة، بأنها قامت باستمرار بتصريف المياه المالحة من مناجم أعالى سيليزيا إلى العديد من روافد نهر أودر، ومع ذلك أكدت الشركة أن هذه الممارسة قانونية تمامًا.

وقالت الشركة إنه يتم ضخ مياه المناجم المالحة من أجل التمكن من استخراج الفحم، وتجميعها فى مجمعات مياه خاصة والتخلص منها من خلال فتحات فى قاع النهر للمجارى المائية الصغيرة والكبيرة.

وأنتجت الشركة 67000 طن من الملح الشائع فى عام 2022 وحده، أما الملح المتبقى فى مياه مناجم الفحم، الذى لا يمكن استخدامه، يتم تصريفه فى روافد أودر، بالإضافة إلى مراقبة تركيز الملح فى الماء باستمرار فى المحطة.

ينبع نهر أودر من جبال السوديت التشيكية، ثم ينساب فى اتجاه الشمال عبر غربى بولندا حيث يلتقى بنهر نيسا، ويكون النهران الملتقيان معظم الحدود بين بولندا وألمانيا.