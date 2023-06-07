طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - استعلام حساب المواطن برقم الهوية

وحرصت وزارة الموارد البشرية فى السعودية على طرح العديد من الخدمات للاستفادة من برامج الدعم التى تقدمها الوزارة، ومن بينها خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

واستهدفت تلك الخدمة لبعض الفئات وهم: ذوى الدخل المنخفض، الأيتام، المطلقات، الأرامل، والمعاقين، وآخرون ولكن يتم ذلك بعد تحقيق كلفة الشروط.

طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ويبدأ الأفراد فى البحث عن طرق الاستعلام عن أهلية الاستحقاق شهريا، وقيمة الدعم، ويتم ذلك من خلال خطوات عدة، وهى:

-الدخول على برنامج "حساب المواطن".

-إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم المرور، ثم تسجيل الدخول.

-الضغط على خدمة الاستعلام عبر الضفحة الرئيسية للموقع.

وبعد إتمام تلك الخطوات تظهر للفرد كافة التفاصيل بمجرد الضغط على زر الاستعلام.

إيداع دفعة حساب المواطن

ويتم صرف الراتب فى موعد ثابت شهريا وهو يوم 10 من كل شهر ميلادى، أما فى حالة تزامن ذلك اليوم مع الإجازات الرسمية، يتم تقديمه أو تأخيره ليوم واحد.

كما عملت الحكومة على تخصيص يومى 26 و27 من كل شهر لأجل إضافة الأفراد الجدد للحصول على دعمهم شهريا.