ما هى شروط حساب المواطن فى السعودية؟

جدة - نرمين السيد - حساب المواطن

ويعمل برنامج "حساب المواطن" على مساعدة الأفراد فى السعودية من خلال توفير الدعم لهم لأجل سد الحاجة الاستهلاكية ومواصلة صعوبات الحياة.

ويحرص حساب المواطن على تقديم الدعم شهريا لآلاف الأسر بالسعودية فى نفس اليوم وهو 10 من كل شهر ميلادى، ولكن يجب أن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

شروط حساب المواطن

ويتساءل البعض عن شروط حساب المواطن لأجل الحصول على الدعم شهريا والاستفادة منها.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها لأجل الحصول على الدعم من "حساب المواطن"، وهى:

-يجب أن يكون سعودى الجنسية.

-مقيم بالمملكة العربية السعودية.

-تعدى سن الفرد 18 عام.

-لا يكون مالكا لأصول وعقارات غالية.

-غير مقيم فى أحد دور الرعاية والإيواء.

-تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة والتسجيل فى البرنامج.

وتختلف قيمة الدعم من فرد لآخر وذلك يتوقف على المعايير التى وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول فى برنامج حساب المواطن

ويغفل البعض عن خطوات وطريقة عمل حساب فى برنامج "حساب المواطن" لتسجيل الدخول فيه.

ومن بين خطوات عمل حساب جديد، يجب:

-الدخول على رابط حساب المواطن.

-الضغط على تسجيل جديد.

-إدخال كافة البيانات المطلوبة وهى (رقم الهوية- رقم الجوال- تاريخ الميلاد- رمز التحقق).

-الموافقة على الشروط ثم الضغط على تسجيل جديد.

-إدخال كلمة المرور التى يرسلها البرنامج للهاتف على الجوال الخاص.

-إدخال كلمة مرور جديدة خاصة بك ثم اضغط على تغيير.

-الضغط على تفاصيل الطلب ثم إدخال بعدها البيانات المطلوبة واختار التالى وحفظ.

-النقر على تقديم الطلب.

توقف الدعم فى حساب مواطن

ويحتار البعض حول أسباب توقف الدعم فى حساب المواطن، والتى ترجع إلى:

-تقديم معلومات خاطئة وغير صحيحة.

-إرفاق أوراق ومستندات خاطئة.

-وفاة الشخص المستفاد من الدعم.

-إخفاء المعلومات الخاصة.