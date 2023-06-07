شناشيل بغداد.. إرث صامد ومعالم عمرانية تحتاج إلى ترميم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "شناشيل بغداد".. تحفة معمارية تحاكى الهوية الجمالية فى المدن العراقية، فهى عبارة عن شُرف تُبنى من الخشب وتزين الطابق الثانى من البيوت البغدادية حتى تبدوا كأنها قطعة واحدة.





وبين الأزقة الضيقة تجولت كاميرا "القاهرة الإخبارية" داخل شارع رشيد بمدينة بغداد، ورصدت واجهات المنازل المبنية من الخشب والزجاج، التى تعرف فى اللهجة العراقية باسم "الشناشيل".

أهالى شارع رشيد تحدثوا لـ"القاهرة الإخبارية"، أن بيوت الشناشيل جميلة وموجودة منذ أربعينيات القرن الماضى، ولا توجد فى المناطق الجديدة ولكنها أصبحت تعانى من الإهمال بعد رحيل أهلها ولم تشهد أى عملية إعمارأو تطوير.

وردت الشناشيل فى الكثير من القصائد والقصص والروايات، وهى جزء من تاريخ العراق وتبقى من أهم المعالم الفلكلورية والشاهدة على التحويلات الاجتماعية والحضارية، وما زال بعضها يقاوم الزمن ويراقب التطور العمرانى.