بعد الإعلان عن نظارة أبل الجديدة «Vision Pro» سعرها وأهم مواصفاتها

جدة - نرمين السيد - Apple Vision Pro
وتمنح تلك النظارة الفرصة لمستخدميها الانتقال بين العالم الافتراضى والواقعى، حيث يمكن من خلالها مشاهدة المحتوى الرقمى والتفاعل معه دون الحاجة إلى شاشة.
سعر "Vision Pro"
وأشارت التقارير إلى أن نظارة أبل الجديدة يبدأ سعرها من 3500 دولار، كما أن بطاريتها تعمل لساعات طويلة.
مزايا Vision Pro
ويمكن التحكم فى تلك النظارة الذكية من خلال العين أو اليد أو الصوت، كما أنها مزودة بميكرفون ثلاثى لذا يسهل من استخدام كافة التطبيقات فى أى وقت وبأى مكان.
وتزود تلك النظارة أيضا بسماعات وتمزج بين المشاهد المصورة من الواقع وغيرها الموجودة بالعالم الافتراضى.
وتسمح النظارة للمستخدمين بدخول مختلف التطبيقات واستخدامها، مع إمكانية مشاهدة الأفلام وكتابة الوثائق والألعاب ذات المساحات الكبيرة والتواصل مع الآخرين.
نظارات التزلج
وتتشابه نظارة "فيجن برو" مع نظارات التزلج، أكثر من تشابهها مع أجهزة الواقع الافتراضى الأخرى، وفقا لما جاء فى "بى بى سى".
وتقوم تلك النظارة بإدخال أشياء افتراضية ضمن مشاهدتنا للعالم من حولنا، مما يمكنها من مزج الواقع بالواقع الافتراضى.
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