دار الإفتاء تحدد شروط وجوب الحج

جدة - نرمين السيد - شروط وجوب الحج أولًا: الإسلام. ثانيًا: البلوغ. ثالثًا: العقل. رابعًا: الاستطاعة، وتكون من خلال: - الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، ومنها التأشيرات الخاصة بالحج. - توفر تكاليف السفر. - توفر وسيلة السفر. - قوة البدن. - الطريق الآمن. - إمكان الوصول إلى مكة. وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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