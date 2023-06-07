مجانًا.. أبل تتيح رسميًا نسخ المطورين التجريبية «Developer Betas» للجميع

جدة - نرمين السيد - ويتضمن قرار أبل جميع أنظمة التشغيل على مختلف الأجهزة، كنظام iOS لهواتف آيفون، ونظام iPadOS لأجهزة آيباد، ونظام macOS لأجهزة ماك، بالإضافة إلى نظام الساعة الذكية watchOS، ونظام التلفاز tvOS.

وكانت أبل توفر سابقًا بشكل معتاد نسخ المطورين التجريبية Developer Betas، وهو برنامج مأجور تتيحه أبل مقابل 99 دولارًا أمريكيًا سنويًا، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews" التقنى.

وأقبلت أبل على تحديث صفحة الدعم الفنى الخاصة بالبرنامج على موقعها الرسمى لتشير إلى أن أى مستخدم لديه حساب Apple ID سوف يمكنه تحميل أحدث النسخ التجريبية الموجهة للمطورين مجانًا دون الحاجة إلى دفع اشتراك سنوى.

ويستطيع المستخدم حاليًا تنزيل وتجربة النسخ التجريبية الجديدة من أنظمة أبل مثل iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma، وغيرها، لكن لا ينصح بذلك فى الوقت الحالى، لأن تلك النسخ لا زالت فى المراحل التجريبية الأولية، وبها الكثير من المشاكل.