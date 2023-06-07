مستشار تحول رقمى: الحرب الروسية الأوكرانية اختبار للذكاء الاصطناعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد -
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الذكاء الاصطناعى دخل حيز التنفيذ فى المعارك خلال الحرب الروسية الأوكرانية، عبر الاستطلاع وتحليل المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح أن المسيرات يتم توجيهها بالذكاء الاصطناعى، لضرب أهداف معينة دون تعريض القوة البشرية لخسائر فادحة، لأن الجندى المدرب يكون باهظ الثمن حال خسارته بعد ما أنفق عليه أثناء تدريبه.
وذكر أن الذكاء الاصطناعى أيضا يستخدم فى الحرب النفسية، حيث يمكنه العمل بتقنيات التزييف العميق، وهذا ما استخدمته الدولتان روسيا وأوكرانيا عبر فيديوهات مفبركة، للتأثير على نفسية الجنود.
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