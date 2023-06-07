قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح للحجاج محظورات الإحرام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، محظورات الإحرام، لافتًا إلى أنها أشياء يمنع الحاج من فعلها إذات بدأ فى التلبية بالنسك، فبمجرد ما يقول المسلك "لبيك اللهم حجة" أو "لبيك اللهم عمره"، فيصبح مُحرم.





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