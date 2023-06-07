لتشمل 94 دولة.. تيك توك تتوسع فى ميزة «series»

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى اليوم الأربعاء أن الميزة كانت متاحة سابقًا فقط لمنشئى محتوى مختارين، وهى متاحة الآن للمستخدمين فى 94 دولة، وتتيح الميزة للمبدعين قفل غلق مجموعة من المحتوى الحصرى لتكون متاحة بشكل مدفوع فقط.

تم الإعلان عن الميزة لأول مرة فى مارس، مما سمح للمستخدمين بكسب ما يصل إلى 190 دولارًا على مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بهم، يمكن للمبدعين أيضًا إنشاء مقاطع فيديو أطول - تصل مدتها إلى 20 دقيقة، وفى الوقت نفسه، فإن مقاطع فيديو TikTok العادية لها حد 10 دقائق، يمكن أن تتضمن سلسلة واحدة 80 مقطع فيديو أو أقل.

للتأهل لميزة تحقيق الدخل، يجب على المبدعين تلبية عدد من المتطلبات، على سبيل المثال، يجب أن يبلغوا من العمر 18 عامًا أو أكثر، ويعيشون فى إحدى المناطق المختارة، ولديهم 10000 متابع ولديهم حساب عمره 30 يومًا، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا قد نشروا ثلاثة مقاطع فيديو عامة ووصلوا إلى 1000 مشاهدة فى آخر 30 يومًا، إذا انتهك المستخدم بشكل متكرر إرشادات مجتمع TikTok، فلن يتمكن من التأهل.