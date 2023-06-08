الإفتاء تؤكد: عمل المرأة لا يؤثر على نصيبها فى الميراث

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه لا يجوز فى أىِّ حال من الأحوال أن يتسبَّب تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل، وإسهامها فى النفقة مع زوجها أو أبيها، فى إبطال هذه النصوص القطعية، ولا يعدُّ مبررًا للدعوة إلى تعديل نصيبها فى الميراث.

وأضافت: "كما أنَّ اعتبار حق العباد فى المواريث يوجب تمكين صاحب الفرض منه، وأن يكون له حرية التصرُّف فيه، سواء بالقبض أو بالتنازل، لا أن يجبر على التنازل عنه".

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