الصين تطلق 26 قمرًا صناعيًا للتحقق من التكنولوجيا وبيانات الاستشعار عن بُعد

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، صاروخًا حاملًا من طراز (ليجيان-1 واى 2) وعلى متنه 26 قمرًا صناعيًا، بهدف التحقق من التكنولوجيا وخدمات الاستخدام التجارى لبيانات الاستشعار عن بُعد.





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