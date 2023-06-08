ميتا تطرح خدمة جديدة فى الهند (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - الخدمة عبارة عن نظام مدفوع للتحقق من الحسابات الشخصية على "فيسبوك" و"إنستجرام"، وتهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية الحسابات على المنصتين ومكافحة العمليات الاحتيالية والتزييف.
وأوضحت الشركة - وفقا لموقع "تك كرانش" التقنى - "بالإضافة إلى التوسع الأخير فى المملكة المتحدة وأماكن أخرى، بعد وصولها لأول مرة إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا فى وقت سابق من هذا العام، نظام التحقق المدفوع متاح لجميع المستخدمين فى الهند، مع اقتراب طرحه فى البرازيل".
وقال متحدث باسم ميتا:.نحن نوسع الاختبار ليشمل الهند بدءا من اليوم وسنطرحه ليشمل كل شخص مؤهل هناك خلال الأسبوعين المقبلين.
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