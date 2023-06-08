تويتر يضاعف مدة تعديل التغريدات

جدة - نرمين السيد - وأجرى تويتر تعديلا وهو زيادة التوقيت المسموح فيه التعديل على التغريدات. وأشار تويتر إلى أن الوقت المسموح لمشتركة خدمة "Twitter Blue" يصل فى الوقت الحالى إلى 30 دقيقة، لذا قررت مضاعفة المدة. وأوضح تويتر أن مدة التعديل على التغريدات تضاعفت إلى ساعة واحدة، وأضاف أنه على المستخدمين دفع 7.99 دولارا للحصول على تلك الميزة وأيضا العلامى الزرقاء. وتسمح تلك الميزة توفير وقت طويل للمستخدمين لإمكانية تعديل تغريداتهم دون الحاجة إلى حذفها وإعادة نشرها.

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