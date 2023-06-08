مزود بمراوح.. مرحاض طائر يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وأشارت بعض التقارير إلى أن ذلك المرحاض هو ابتكار يابانى جديد، ولكن هناك تقارير أخرى تشير إلى أنه تم إنتاجه من خلال برنامج الذكاء الاصطناعى.

وجاء المرحاض فى الصورة وهو كأنه داخل غرفة بطائرة التى تأتى وهى مزودة بمراوح.

ولفتت تقارير أخرى إلى أن ذلك المرحاض تم تصميمه من قبل الذكاء الصناعى، بسبب تعلق ناشرها به، كما أنه من المتوقع قيامه بتصميم الصورة ليكشف عن تصوره لبعض المراحيض فى المستقبل.